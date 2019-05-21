نساء يقاطعن (الحناء) في العيد تضامناً مع أمهات الشهداء

أكد عدد من عضوات قروب نسائي على الفيسبوك مقاطعتهن الحناء في العيد تضامناً مع أمهات الشهداء .

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وقالت صاحبة المبادرة أيمان الجيلي: (منو العندو نفس أتحنن وأخواتنا دموعهم ما جفت على أولادهم)، ومع أطلاق المبادرة بدأت التعليقات مؤيدات حديثها، وأكدن وبحسب صحيفة السوداني مقاطعتهن للحناء في عيد الفطر المبارك .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)