نساء يقاطعن (الحناء) في العيد تضامناً مع أمهات الشهداء

أكد عدد من عضوات قروب نسائي على الفيسبوك مقاطعتهن الحناء في العيد تضامناً مع أمهات الشهداء .
وقالت صاحبة المبادرة أيمان الجيلي: (منو العندو نفس أتحنن وأخواتنا دموعهم ما جفت على أولادهم)، ومع أطلاق المبادرة بدأت التعليقات مؤيدات حديثها، وأكدن وبحسب صحيفة السوداني مقاطعتهن للحناء في عيد الفطر المبارك .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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