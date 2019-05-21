محتجون يغلقون الطريق القومي وينهبون اثاثات محلية درديب

أقتحم مواطنون غاضبون من تدني الخدمات مقر رئاسة محلية دروديب وقاموا بنهب أثاثات المبنى من مكيفات وشاشات وحواسيب وأدوات مكتبية .

وقال مدير تنفيذي محلية دروديب علي محمد خير إن المحتجين استولوا على عدد من أثاثات المحلية وأتلفوا بعضها، مشيراً الى السلطات ألقت القبض في وقت لاحق على عدد من المتهمين وإستعادت بعض الاثاثات .

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وكشف وبحسب صحيفة السوداني، عن تشكيل لجنة تحقيق وتدوين بلاغات جنائية ضد بعض المحتجين، لافتاً الى إنه لم يكن موجودا في المحلية أثناء الإحتجاجات وكان المحتجون قد أغلقوا أمس الطريق القومي بمحلية دورديب وأعاقوا حركة السيارات بطريق هيا كسلا قبل ان تفضهم السلطات بعد مفاوضات أجراها معهم قائد المنطقة العسكرية بالمحلية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)