التربية توجه بعدم زيادة الرسوم للمدارس الخاصة

التاريخ: 21-مايو-2019
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وجهت وزارة التربية بولاية الخرطوم جميع إدارات المدارس الخاصة بعدم زيادة رسوم العام الدراسي 2019-2020 المقررة على طلابها وتلاميذها القدامى المنقولين لديها في مرحلتي الأساس والثانوي ن ما لم تحصل على موافقة من قبل إدارة التعليم الخاص بالوزارة ، وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة عبد الكريم حسن محمد بحسب صحيفة آخر لحظة ، أن أي زيادة في الرسوم لا بد أن تعتمد من قبل الوزارة .
مشيراً إلى أن الطالب أو التلميذ لا يفقد مقعده في الصف الذي انتقل إليه إلا بعد غياب أسبوعين من بداية العام الدراسي ، وبدون عذر مقبول ، وشدد على عدم وجود ما يسمى برسوم التسجيل ، وكشف أن هنالك مدارس تفرض رسوم تسجيل تصل إلى 20 ألف جنيه ، وأخرى ألف جنيه ، بمعنى أنها تتفاوت من مدرسة لأخرى .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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