السودان…الكشف عن تلاعب بمليارات الدولارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن وثائق خطيرة توضح تلاعبًا كبيرًا في سلطة الطيران المدني.

وأوضحت الصحيفة في عددها اليوم أنّه تم وقف برنامج لحوسبة حسابات رسوم عبور الأجواء السودانية واستمرت سلطة الطيران المدني في تحصيل هذه الرسوم يدويًا رغم أنها تحوي مبالغ بمليارات الدولارات.

وشمل التعاقد عدة مخالفات قانونية حيث لم يشارك فيها مهندس استشاري أو مهندي مختص كما تنص لائحة ممارسة الهندسة للعام 2000.

Advertisements

وكشفت الصحيفة عن شبكة تضم أحد أشقاء الرئيس المخلوع بالإضافة إلى سوداني آخر ارتبط اسمه بالطائرة الأليوشن 76 التي تم التحفظ عليها مؤخرًا بمجمع الصافات بواسطة السلطات المختصة ويشتبه في تورطها في تهريب المخدرات.

وأشارت التيار إلى أنّ الأجواء السودانية غير مراقبة بصورة كاملة بسبب تركيب أجهزة ملاحة جوية خرجت من الخدمة عالميًا.

وكشفت الصحيفة عن حصول زوجة مدير سابق لسلطة الطيران المدني على مبلغ 175 ألف يورو شهريًا لعدة سنوات بصورة غير قانونية كانت تحوّل باسمها وليس باسم الشركة.