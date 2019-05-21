مؤسس هواوي: الولايات المتحدة "تسيء تقدير قوة" شركته

قال مؤسس شركة هواوي الصينية رين جينغ في إن الولايات المتحدة تقلل من شأن شركته، وأن خططها المتعلقة بشبكات الجيل الخامس لم تتأثر وسط محاولات الولايات المتحدة وقف طموحات عملاق الاتصالات العالمية.

وقال رين في مقابلة مع وسائل إعلام صينية رسمية "الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا"، مضيفا أن شركته "لا يمكن عزلها" عن العالم.

وقد أعلنت واشنطن تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف أغسطس، مشيرةً إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلّقة بالعقود.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إنّ التأجيل لا يحتاج إلى تعديل الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب بالاستناد إلى الخطر الذي تشكله شركة هواوي على الأمن القومي، وهو إجراء له تداعيات كبيرة على شركات التكنولوجيا الصينية والأميركية على حدّ سواء.