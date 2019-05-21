كان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أي شيء عن مرضه، أو أي تفاصيل أخرى.
ولد الفنان محمد نجم في 15 يناير 1944، في قرية الغار، مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية المصرية، وتزوج من شقيقة الفنان عمرو عبد الجليل، وتدعى "يسرية"، وله ابن يدعى "شريف".
نشأ في فرقة عبد المنعم مدبولي، وبدأ التمثيل في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، ثم أسس مسرحه الخاص باسمه، كما أسس فرقته الكوميدية، المعروفة باسم "فرقة نجم"، وابتعد عن الأدوار السينمائية والتليفزيونية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة الفنان المصري محمد نجم بجلطة دماغية ونقله لأحد المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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