قوى الحرية والتغيير تعلن فشل المفاوضات مع المجلس العسكري

أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ صديق يوسف فشل جولة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي في التوصل الى اتفاق بشان تكوين مجلس السيادة؛ واشار الى ان العسكري تمسك برئاسة المجلس واغلبية الاعضاء.

وقال يوسف أن قوى الحرية والتغيير قدمت تنازلا كبيرا من اجل الوصول الى اتفاق؛ حيث تراجعنا من موقفنا الاساسي 7 مدنيين مقابل 3 من العسكرين؛ الى 6 مدنيين مقابل 5 من العسكريين؛ ولكن المجلس العسكري رفض ذلك المقترح.

واضاف يوسف تنازلنا على ان يكون المجلس مناصفة بيننا ورئاسة دورية؛ ولكن العسكريين رفضوا واصروا على رئاسة مجلس السيادة طوال الفترة الانتقالية.

واعلن الطرفان في بيان مشترك عقب جولة المفاوضات أن نقطة الخلاف الاساسية حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي لاتزال قائمة.

