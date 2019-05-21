أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير؛ صديق يوسف فشل جولة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي في التوصل الى اتفاق بشان تكوين مجلس السيادة؛ واشار الى ان العسكري تمسك برئاسة المجلس واغلبية الاعضاء.
وقال يوسف أن قوى الحرية والتغيير قدمت تنازلا كبيرا من اجل الوصول الى اتفاق؛ حيث تراجعنا من موقفنا الاساسي 7 مدنيين مقابل 3 من العسكرين؛ الى 6 مدنيين مقابل 5 من العسكريين؛ ولكن المجلس العسكري رفض ذلك المقترح.
واضاف يوسف تنازلنا على ان يكون المجلس مناصفة بيننا ورئاسة دورية؛ ولكن العسكريين رفضوا واصروا على رئاسة مجلس السيادة طوال الفترة الانتقالية.
واعلن الطرفان في بيان مشترك عقب جولة المفاوضات أن نقطة الخلاف الاساسية حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي لاتزال قائمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الحرية والتغيير تعلن فشل المفاوضات مع المجلس العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.