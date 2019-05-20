ولاية شمال كردفان : تخفيض رسوم التعدين الأهلي بنسبة 65%

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أصدر والي ولاية شمال كردفان اللواء ركن محمد الخضر قراراً مؤقتاً بتخفيض الرسوم المفروضة على التعدين الأهلي بالولاية بنسبة 65٪.
وقال الخضر خلال لقائه بوفد من أهالي وأعيان منطقة أبوزعيمة التابعة لمحلية سودري إن القرار جاء بناءً على مطالب المجتمعات المحلية هناك، مبيناً أن حكومته تراعي مصلحة المواطن أولاً.
ووجه الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية المتفق عليها لحماية المعدنين.
في غضون ذلك وجه والي ولاية شمال كردفان المكلف بتركيب شبكة لتوزيع المياه (أكشاك) بمنطقة أو زعيمة بجانب تأهيل مدرسة المنطقة الثانوية وبناء غرفة متكاملة للولادة.
وأعرب متحدث باسم وفد منطقة أبوزعيمة عن رضاهم بالنظر للقرارت التي تم اتخاذها في صالح إنسان المنطقة، لافتاً إلى أن الوالي المكلف كان إيجايباً في التعاطي مع كافة الملفات المطروحة من قبل الوفد.
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