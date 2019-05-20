علاقة التونسي الزولفاني مع المريخ تصل مرحلة”اللاعودة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

علم”الموقع” أنّ المدير الفني للمريخ يامن الزولفاني سيغادر مساء اليوم”الأثنين” إلى بلاده على نحوٍ مفاجئ بعدما تأزم موقف النادي في التجديد معه ليصبح استمراره مع الفريق غامضًا.

وكان الزولفاني قد طالب بمستحقاته المالية المتأخرة والتي تبلغ خمسة أشهر، بجانب حافز البطولة العربية.

وكلّف مجلس المريخ لجنة للجلوس مع يامن الزولفاني من أجلّ بحث التشاور والتجديد معه غير أنّ الأمور في النادي لم تمضَ على ما يرام بعد استقالة محمد الشيخ مدني مؤخرًا.