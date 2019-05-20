الشيخ حمدالنيل..وقفة الصوفية تعبير أصيل من أجل الثورة

قال الشيخ محمد حمد النيل خليفة الشيخ حمد النيل إن ساحة الاعتصام شريفة وبها شرفاء يعرفون الدين الذي يتعايش مع كل الأديان دون النظرات الضيقة التى تقود إلى الفتنة ، مستنكراً أي سلوك يؤدي لذلك مطالباً بعدم التهاون مع الدعوات التي تسهم في خلق الفتنة.

وأضاف بحسب (سونا) أن المعتصمين الآن في القيادة العامة مكملون للثورة والأن بشائر الفرح تلوح في الافق، مشيراً إلى أن وقفة الصوفية تعبير أصيل من أجل الثورة وأن هنالك مجموعة كبيرة من المشائخ تنادت لهذا الحشد لدعم الثوار في مبادئهم لتحقيق مرامي الثورة.

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وقال إن عدد المشاركين في حشد اليوم يصل إلى 20 أو 25 ألف من مختلف مناطق الخرطوم وجزء من أقاليم الوطن، مشيراً إلى أن هذا الموكب هو الثاني للطريقة العركية بالخرطوم وشيخ عمر الأمين والشيخ عبد الرحيم الركيني والشيخ عبد البرناوي والشريف محمد عبد القادر ملاح وأبناء الشيخ برير شبشة وغيرهم.

ووجه شيخ محمد حمد النيل رسالة للشباب الثوار بعدم التراجع حتى تحقيق أهدافهم المرجوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)