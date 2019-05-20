استقرار في أسعار مواد البناء بولاية الخرطوم

التاريخ: 20-مايو-2019
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استقرت أسعار مواد البناء والسلع الأساسية والخضروات بأسواق ولاية الخرطوم، حيث بلغ سعر طن الأسمنت 9000 جنيه كاش و8900 بشيك، فيما سجل طن الحديد 62,000 جنيه، وبلغ سعر الكمر 12 سنتمتراً 700 جنيه و14 سنتمتراً 950 جينهاً، والسيخ الأسعد الطن 56,500 جنيه، والسيخ الأوميقا 54,500 جنيه، والليبي 52,500 جنيه، وبحسب التاجر محمد أحمد (سوق بحري).
أكد أن الـ 1000 طوبة بلغت قيمتها 1500 جنيه، وجوال الجبص ديكور 230 والجبص العادي 280 جنيهاً وقلاب الرملة 2500 جنيه ولوري الطوب 6 آلاف جنيه.
وقال خالد فضل سوق أمدرمان بحسب الشروق – إن الزنك الأمريكي 6 أمتار بلغت قيمته 1250 جنيهاً فيما بلغ سعر الزنك البلدي الثقيل سعر القدم 76 وبوهية المهندس الجردل الكبير 950 جنيهاً والجالون الصغير المهندس 600 جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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