ريال مدريد يختتم موسمه بأرقام كارثية

الخليج 365 :

اختتم ريال مدريد الإسباني موسمه الحالي بخسارة جديدة في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني، وهذه المرة على يد ريال بيتيس.

وبخسارته الجديدة للمرة الـ18 خلال الموسم الجاري بجميع البطولات حقق الملكي أسوأ سجل له منذ موسم 1995-1996، منها 12 خسارة في الدوري الإسباني وهو أكبر عدد من الهزائم في موسم واحد منذ موسم 1998-1999.

وهي المرة الأولى التي يختتم فيها الملكي الدوري المحلي بعدد نقاط أقل من 70 نقطة حيث وصل لـ68 نقطة وهو الأسوأ منذ موسم 2001-2002، حينما حقق 66 نقطة.

كما أنه أقل فريق يحصد عدد من النقاط ويصل للمركز الثالث منذ فالنسيا في موسم 2011-2012 حينما حقق 61 نقطة.

كما أن ريال مدريد لم يحقق أي بطولة خلال الموسم الحالي للمرة الأولى منذ 2014-2015 مع كارلو أنشيلوتي