شركة سودانير تحصل على طائرة إيربص 320 ويجري إصلاح أخرى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نجحت شركة الخطوط السودانية”سودانير” في استئجار طائرة إيربص 320 فيما تجري محاولات إصلاح طائرة أخرى من نفس الطراز.

وينتظر بحسب صحيفة التيار الصادرة اليوم”الأثنين” أن يوقع مدير سودانير ياسر تيمو اليوم عقدًا مع شركة سعودية لإصلاح ماكينة طائرة إيربص 320 ليرتفع أسطول الشركة من الطائرات العاملة إلى اثنتين.

وقالت الصحيفة في عددها إن الخطوط الجوية السودانية اتفقت مع وكيلها الجديد بالمملكة العربية السعودية على هذه الإجراءات، فيما حصلت الشركة أيضًا على قرض من سلطة الطيران المدني لشراء طائرة نقل صغيرة لتنفيذ التزامات سودانير الداخلية بدلاً عن استئجار الطائرات.