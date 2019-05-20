الغاء الشيك المصرفي في بيع العقارات والسيارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ألغت لجنة القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات برئاسة رئيس القضاء عباس علي بابكر، شرط تقديم الشيك المصرفي في حال بيع العقارات والسيارات. كما لم تشترط اللجنة في المعاملات الخاصة بالمركبات في حال كان المقابل أو جزءاً منه نقداً، أن يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية، على أن يوضح الموثق ذلك في وثيقة التصرف.

وكانت لجنة القواعد أوضحت في منشور ممهور بتوقيع قاضي محكمة الاستئناف، مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء، الأصم الطاهر سليمان تعديل قواعد تنظيم وضبط التوثيقات لسنة 2000م المعدلة في 2018م. المادة السابقة رسمياً..الحكم السوداني وليد يعلن موعد اعتزاله المقالة القادمة قلق وسط تجار الدولار بعد الوديعة قلق وسط تجار الدولار بعد الوديعة السعودية

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