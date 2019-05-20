بالفيديو:(سودان بدون كيزان) راب سوداني جديد يدهش رواد مواقع التواصل الاجتماعي

قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنية الراب السودانية بعنوان (سودان بدون كيزان) قابلوها باعجاب ودهشة كبيرة حيث حصدت نسبة عالية من المشاهدات تجاوزت السبعين ألف مشاهدة خلال الايام الاولى من بثها على يوتيوب.

اغنية الراب التي نسبت الى المؤدي (ag) تناولت العديد من الممارسات المنسوبة الى مجموعة (الكيزان) ونظامهم بالسودان حيث أشار المغني الى بعض الشعارات التي نادت بها الثورة التي اسقطت الرئيس المخلوع البشير ونظامه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)