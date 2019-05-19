الجيش اليمني يأسر قيادياً حوثياً بارزاً في الضالع

أسر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قيادياً حوثياً بارزاً الأحد، في جبهة الضالع جنوب البلاد.

واستدرج الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الميليشيا الحوثية في جبهة تورصه غرب مديرية الازارق المحاذية لمديرية ماوية شرق تعز، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".

وتمكن الجيش بذلك من أسر قائد العناصر الحوثية المدعو عبدالرحمن المسعدي والمكنى بـ"أبو فياض".

وتشهد جبهة حجر الواقعة إلى الغرب من مديرية قعطبة معارك عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وبين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وتصدت قوات الجيش والمقاومة مساء الأحد لهجوم شنته الميليشيا على منطقة باجة لأول مرة بعد تطهيرها حيث تسلل افراد من الميليشيا محيط حبيل باجة، إلا أن قوات الجيش تصدت لهم واجبرتهم على التراجع والفرار بعد تكبيدهم عدد من القتلى والجرحى.

وتدور معارك، ضارية بين قوات الجيش والميليشيا في المناطق المتاخمة لمنطقة الجب التابعة لمديرية قعطبة، تتزامن مع معارك مماثلة بمحاذاة باجة، وبلدة دار السيد، في قعطبة.

ودفع الجيش بتعزيزات كبيرة إلى جبهات قعطبة لتأمين مواقعه والمناطق المطهرة من الميليشيا الحوثية في اليومين الماضيين.