العسكري وقوى الحراك يعودان الى طاولة المفاوضات

أعلن المجلس العسكري الإنتقالي بدء جولة المفاوضات مع قوي إعلان الحرية والتغيير مساء اليوم الأحد بالقصر الجمهوري. وعلق العسكري من جانبه المفاوضات لمدة ٧٢ ساعة في أعقاب احداث دامية خلفت قتلى وإصابات وسط المعتصمين وأفراد من القوات المسلحة.

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