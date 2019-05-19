بالفيديو :الشيخ محمد مصطفى ينفي انتمائه لانصار السنة ويؤكد انها جمعية وشعار (نلقط بيه قروش)

طالب الشيخ والداعية المثير للجدل بالقبض على كل الذين يخالفون منهج جماعة انصار السنة والاتيان بهم اليه ذاكرا مجموعة من المنتمين لبعض الكيانات المعروفة واصفا اياهن بالعاطلين حيث قال:(اي عاطل اذا كان تحرير او انصار مهدي والصوفية واخو مسلم اقبوضوه جيبوهو لي).

ونفى مصطفى انتمائه لكيان حزبي اسمه انصار السنة موضحا بانها جمعية وهي مجرد شعار للعمل من خلاله في اعمال الخير حيث قال:(جمعية وشعار نلقط بيه قروش نعمل مساجد ونكفل ايتام ونحفر آبار) مشيرا الى تعدد مراكزها ومساجدها المتعددة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)