الكهرباء: توقف الإمداد الكهربائي للصناعات الثقيلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء م. محمد خير الجنيد، استقرار الإمداد الكهربائي وفقاً للخطة التي وضعت لشهر رمضان المعظم بالتركيز على المناطق السكنية وعدم تأثرها بقطوعات الكهرباء، فيما توقف الإمداد الكهربائي للصناعات الثقيلة.

وقال الجنيد بحسب وكالة السودان للأنباء، إن قرار إيقاف تصدير الكهرباء الإثيوبية للسودان بدأ في الأول من مايو الحالي، وإن الخطة تسير بصورة طبيعية كما مخطط لها في الإمداد المائي والحراري بمحطات بحري الحرارية وقري (1 و2 و4)، متوقعاً دخول محطة قري 3 للشبكة بعد رمضان مباشرة.

وعن الإمداد الكهربائي للقطاع الصناعي، أكد توقف الإمداد للصناعات الثقيلة، فيما يتم الإمداد الكهربائي للصناعات الخفيفة يوماً بعد يوم.