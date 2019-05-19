كاتبة أمريكية تطلق تصريحا مسيئا للسعودية… وتحول كبير في النهاية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اقترحت الفنانة والكاتبة، فران ليبوفيتز، تسليم الرئيس دونالد ترامب إلى السعوديين كي “يتخلصوا منه على غرار تخلصهم من الصحفي جمال خاشقجي”، بحسب قولها.

وأعربت الكاتبة عن قناعتها بأن ترامب يستحق العزل عن الحكم وأكثر من ذلك، قائلة: “كلما أفكر فيما يستحقه ترامب، أعتقد أنه يجب علينا تسليمه إلى زملائه السعوديين.. نفس السعوديين الذي تخلصوا من ذلك الصحفي. ربما سيفعلون الأمر نفسه معه”.

وقبل نهاية البث الحي للبرنامج الذي أطلقت فيه ليبوفيتز تصريحها، حذر منتجو البرنامج من تصاعد موجة غضب على “تويتر”.

وعادت ليبوفيتز واعتذرت، موضحة “لم أفهم ما جاء على لساني، لأنني شربت 12 فنجانا من القهوة. لم تكن هناك نية لقول ذلك وأنا آسفة.. آسفة من احتمال سوء تفسير هذا الكلام من قبل أي شخص”.