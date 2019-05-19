الناخبون السويسريون يدعمون تشديد قوانين حيازة الأسلحة

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى سويسرا أن النتائج الأولية تفيد بوجود أغلبية كبيرة بأنحاء البلاد تدعم تعليمات الاتحاد الأوروبى بشأن الأسلحة النارية الذى تم تبنيه فى عام 2017.
وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن المقترحات التى يتم التصويت عليها اليوم تشمل الإلزام بتدريب دورى على استخدام الأسلحة النارية، وترقيم تسلسلى للأجزاء الرئيسية من بعض البنادق للمساعدة فى تعقبها.
يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبى، إلا أنها تقع داخل منطقة السفر الأوروبية (شنجن).
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