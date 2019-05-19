اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الناخبون السويسريون يدعمون تشديد قوانين حيازة الأسلحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أفادت المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على تشديد قيود حيازة الأسلحة فى سويسرا، اليوم الأحد، ميل الناخبين إلى تشديد القوانين تماشيا مع قوانين الاتحاد الأوروبى.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى سويسرا أن النتائج الأولية تفيد بوجود أغلبية كبيرة بأنحاء البلاد تدعم تعليمات الاتحاد الأوروبى بشأن الأسلحة النارية الذى تم تبنيه فى عام 2017.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن المقترحات التى يتم التصويت عليها اليوم تشمل الإلزام بتدريب دورى على استخدام الأسلحة النارية، وترقيم تسلسلى للأجزاء الرئيسية من بعض البنادق للمساعدة فى تعقبها.

يشار إلى أن سويسرا ليست عضوا بالاتحاد الأوروبى، إلا أنها تقع داخل منطقة السفر الأوروبية (شنجن).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الناخبون السويسريون يدعمون تشديد قوانين حيازة الأسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا