لمواجهة تغير المناخ.. إنجلترا تتخذ هذا القرار

وسيتم توفير عشرة ملايين جنيه استرلينى فى شكل منح من خلال صندوق Urban Tree Challenge خلال العامين المقبلين.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المشروع والذى ستديره هيئة الغابات، متاحا للأفراد والسلطات المحلية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية للمشاركة فيه، حيث ستغطي المنح زراعة الأشجار ورعايتها لمدة 3 سنوات.
وقال مايكل جوف ، وزير البيئة ، في بيان "الأشجار حيوية في مكافحة تغير المناخ ، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نمضي قدماً وأسرع لزيادة معدلات الزراعة".
وتساعد زراعة الأشجار على الحد من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ لأن الأشجار تخزن الكربون. بالإضافة إلى تحسين الصحة والرفاهية ، وربط الناس بالهواء الطلق ، وامتصاص الضوضاء ، وتقليل مخاطر الفيضانات ، وتوفير الظل ، وخلق مساحات خضراء لمساعدة المجتمعات على التجمع.
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