الثراء الحرام تحقق مع أحد مساعدي الرئيس المخلوع

تحقق نيابة الثراء الحرام في معاملات مالية مشبوهة لمسؤولين في النظام المخلوع تقدّر بنحو “120” مليار جنيه. وقالت صحيفة إنّ الأموال الطائبة التي يجري التحقيق بشأنها تم رصد حركتها في حسابات بنكية خلال أيام”الثورة”. وبحسب الصحيفة فإنّ من بين الذين تحقق معهم النيابة أحد مساعدي للرئيس المخلوع.

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