لولا دا سيلفا يصف رئيس البرازيل الحالى بـ"المريض" بسبب قرار تسليح المواطنين

وبحسب صحيفة "لا بيرداد نوتيسياس" البرازيلية، فإن لولا دا سيلفا ينتقد بولسونارو بسبب سياساته المتعلقة بالسلاح، لافتة إلى أن الرئيس الأسبق ما زال خلف القضبان منذ 2018، على خلفية اتهامه فى قضايا فساد.
وأوضحت الصحيفة أن بولسونارو وقّع قرارا يسمح لسائقى الشاحنات والمحامين والسياسيين وغيرهم بحمل أسلحة نارية، ورأت أن تلك الخطوة تمثل مدخلا لترويج العنف فى البلاد. بينما قال "لولا" إنه يأمل فقط فى أن يتعلم جايير بولسونارو قيادة الشعب البرازيلى "من أجل مصلحة البرازيل".
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