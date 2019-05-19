كان الحادث قد أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة آخر بجروح، لكنه لفظ أنفاسه فى وقت لاحق. وبحسب صحيفة "كوميرثيو" البيروفية، قال ضابط شرطة محلى طلب عدم الكشف عن اسمه، لأنه غير مصرح له بالإدلاء بشهادته، إن المهاجمين دخلوا الكنيسة، وعندما اقتربوا من المذبح حاول شابان إيقافهما، لكنهما أطلقا النار.
وكان القتيلان ضيفين، سافرا من مكسيكو سيتى إلى ولاية فيراكروز، إحدى أكثر المدن المكسيكية عنفًا فى البلاد بسبب النزاعات بين تجار المخدرات. وقبل شهر شهدت فيراكروز أيضًا هجوما مسلحا خلال حفلة، أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم قاصر، مما أثار شكاوى قوية ضد السلطات المحلية والحكومة الفيدرالية.
ومنذ ديسمبر 2006، عندما أطلقت الحكومة الفيدرالية عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة المخدرات، قُتل قرابة 250 ألف شخص، وفق أرقام رسمية، لم توضح بالتفصيل عدد الحالات المرتبطة منها بجرائم أو انتهاكات للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثانى ضحايا الهجوم المسلح على إحدى كنائس المكسيك متأثرا بجراحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.