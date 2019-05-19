حميدتي يعلن إنشاء مجلس جديد في السودان

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، "حميدتي" إنه وافق على إنشاء مجلس جديد في السودان.

وأعلن حميدتي، موافقته على إنشاء المجلس الأعلى للإدارة الأهلية، وأضاف "نريد أن نراجع شورى القبائل"، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

​وتابع "نحن نريد الديمقراطية التي يتحدثون عنها، ونريد ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة، ومن يريده الشعب السوداني هو الذي يحكم".

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الغش والكذب وتقديم الشخص العادل النزيه الذي لا يأكل حق الناس.

وقال حميدتي إن هناك إنجازات كثيرة وكبيرة قام بها المجلس العسكري، ستعرض خلال الأيام المقبلة.

​وأضاف حميدتي بحسب وكالة الأنباء السودانية، أن المجلس العسكري انطلق في العمل خلال هذا الشهر.

Advertisements

وبشر حمدتي بأن السودان خيره كثير، وتابع: "البلد فيها خير، ونحن حتى الآن لم نطلب الدعم من زول، والآن العمل كله من خيرات هذا البلد لدينا احتياطي مقدر في بنك السودان".

وأكد على أن رموز النظام السابق دمروا البلد، وهم الآن إما في السجن أو هاربين.

وتابع "الهارب السرق حق الناس وخيرات البلد لن نتركه وحصرناهم خارج السودان".

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان استئناف المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير المدنية، حول مراحل تسليم السلطة للمدنيين، عقب توقفها.

وذكر بيان صادر عن المجلس العسكري اليوم السبت: "يعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف التفاوض مع إعلان قوي الحرية والتغيير غدا الأحد بالقصر الجمهوري".

وكانت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أعربت يوم الخميس الماضي، عن أسفها لقرار المجلس الانتقالي تعليق التفاوض مع المحتجين لمدة 72 ساعة، وسط استمرار اعتصامات في العاصمة ومدن سوادنية أخرى.

وقبل يوم من ذلك، أعلن المجلس العسكري (الذي يتولى إدارة شؤون الدولة بعد الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير)، أنه توصل إلى اتفاق على 90% من القضايا مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وأبرز نقاطه مرحلة انتقالية من 3 سنوات، ومجلس تشريعي مكون من 300 عضو.