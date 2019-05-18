"تركي آل الشيخ" ينشر مجموعة من الصور لأعمال هيئة الترفية في جدة

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض الصور للهيئة العامة للترفيه، معلقاً عليها قائلاً": "جزء من اعمال هيئة الترفية في جدة هذا العام".

وتعتبر الهيئة العامة للترفيه من أنجح خطط ومشاريع رؤية المملكة 2030 على أرض الواقع، واستطاعت إحداث تغيير إيجابي سريع في مجتمع المملكة العربية السعودية، وساهمت وستساهم في إعادة المليارات من الأموال المهاجرة كل إجازة في كل عام.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه، تأسّست بأمرٍ ساميّ في 30 رجب 1437هـ الموافق 7 مايو 2016م، بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم البنيته التحتية في المملكة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق استراتيجيتها المعتمدة، الهادفة إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة في مملكتنا الحبيبة.