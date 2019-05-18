الخليج 365: تحدثت خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، عن الهجوم الذي استهدف محطتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.

وقالت جنكيز، في تغريدة لها على صفحتها عبر “تويتر” من العاصمة الأمريكية، واشنطن: “ترددت كثيرا قبل كتابة هذه التغريدة، ولكن إنسانيتي وتربيتي غلبة حزني وغضبي.. أدين وبشدة العمل الإرهابي البشع الذي راح ضحيته الأبرياء التي تعرضت له مصفاة البترول السعودية، وعزائي لأسر الضحايا نسأل الله لهم الرحمة”. المادة السابقة روحاني يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية المقالة القادمة السلطات الكويتية تتحرك بعد “جريمة جنسية مروعة” هزت الرأي العام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خطيبة جمال خاشقجي تتعاطف لأول مرة مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.