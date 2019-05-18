تحالف قوى السلام والعدالة يدشن أعماله

دشن تحالف أطلق عليه اسم “قوى السلام والعدالة المتحدة” عمله ككيان سياسي جديد في الساحة السياسية، ويضم التحالف عدداً من الأحزاب التي لم تشارك في الحكومة السابقة، وكذلك التي لم توقع على ميثاق قوى الحرية والتغيير.

وعبر رئيس تحالف قوى السلام والعدالة المتحدة، مصطفى المنا، عن دعمه للقوات الشعب المسلحة، لدورها المهم في حفظ الوطن والمواطنين، من خلال انحيازها لخيار الشعب في إحداث التغيير.

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وأشار بحسب شبكة الشروق – إلى أن القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة شركاء في الثورة، وأن وجودهم في السلطة حالياً وخلال المرحلة الانتقالية ضروري، وقال إن المخرج للبلاد من الأزمة الحالية هو أن يكون المجلس العسكري الانتقالي في مسافة واحدة من كل المكونات السياسية، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام .

من جهته، الأمين السياسي للتحالف، محمود تيراب، قال إن النظام السابق فشل في إدارة البلاد، مما أسهم في تعقيد الأوضاع، مؤكداً رفض تحالف قوى السلام والعدالة المتحدة للجهوية والقبلية.

ونادى بحل شامل للقضايا دون محسوبية وإقصاء حتى لا يؤثر ذلك على مستقبل السودان ونهضته، داعياً المعارضة وحملة السلاح إلى الإسهام في تجاوز الأزمة التى تمر بها البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)