والي الشمالية يتفقد مطاحن الفردوس للغلال ويعد بدعم مشاريع القمح

تفقد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري يوم السبت يرافقه عدد من أعضاء لجنة أمن الولاية وآلية متابعة انسياب الدقيق والمواد البترولية بالولاية تفقد مطاحن الفردوس للغلال المحدودة بدنقلا وقف خلالها الوالي المكلف والوفد المرافق له على حجم العمل الجاري بالمطاحن والمشاكل التي تواجهها.

وأشاد الوالي في تصريح بحسب(سونا) بجهود العاملين بالمطاحن، مؤكدا دعم الولاية واهتمامها بتذليل كافة العقبات التي تواجه المطاحن حتى تساهم في معالجة قضية شح سلعة الدقيق.

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وقال الساعوري إنه سيبذل جهودا كبيرة خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع المجلس العسكري الانتقالي والمخزون الاستراتيجي لتوفير القمح المدعوم لمطاحن الفردوس للغلال بدنقلا حتى تغطى حاجة الولاية من سلعة الدقيق والتي تقدر بأربعة آلاف جوال في اليوم فيما تقدر الطاقة الانتاجية للمطاحن ب250طنا في اليوم مبديا موافقته على منح ادارة المطاحن، مشروعا زراعيا لانتاج القمح بهدف تغذية المطاحن بالقمح.

من جانبه أكد مدير شركة الفردوس للغلال المحدودة بدنقلا الأستاذ عبد الاله محمد أحمد ان زيارة والي الولاية الشمالية المكلف للمطاحن أعطت دفعة قوية لمسيرة العمل بها مضيفا ان إدارة الشركة أعدت خططا وبرامج للنهوض بالمطاحن منها زيادة الطاقة الانتاجية من 250طنا في اليوم الي 1000طن بجانب إدخال الصناعات التحويلية الصغيرة مثل الاعلاف وصناعة الشعيرية والمكرونة .

يذكر ان والي الشمالية المكلف كان قد طاف من خلال الزيارة علي أقسام ووحدات المطاحن كما عقد اجتماعا بادارة شركة الفردوس لمطاحن الغلال بدنقلا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)