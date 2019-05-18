مرور أول قطار بعد إزالة المتاريس وثوار يهتفون يعبر بس

عبر صباح يوم السبت أول قطار بضائع بعد إزالة المتاريس من قضبان السكة حديد. وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع القطار وهو يتحرك من منطقة الخرطوم بحري وسط هتافات (يعبر بس) بينما ردد اخرون (حرية) على ايقاع صافرة القطار.
وكانت لجنة العمل الميداني لقوى الحرية والتغيير أصدرت بيانابحسب الإنتباهة أو لاين – أكدت فيه استمرارهم في فتح خط السكة حديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية لأقاليم السودان المختلفة وبالأخص الغربية منها، وذلك من يوم السبت 18 مايو إلى يوم الاثنين 20 مايو 2019 من الساعة 11 صباحاً وحتى 3 ظهراً.
وناشد البيان جميع الثوار للابتعاد عن قضيب السكة حديد أثناء هذه الساعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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