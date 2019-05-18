بالصورة.. رفيدة تدفع (26) مليون مقابل لوحة لطفل من الثوار

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دفعت الإعلامية رفيدة يس مبلغ (26) مليون جنيه ثمناً للوحة رسمها طفل من أبطال الشوارع التابعين لمنظمة مجددون بساحة الإعتصام .
وذلك بعد أن قام مدير المنظمة وأحد أبرز الناشطين في الثورة فارس النور بعرض اللوحة عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك مع منشور قال فيه: (هذه اللوحة رسمها واحد من أبطال الشوارع في مدرسة منظمة مجددون في ساحة الإعتصام، نعرضها للبيع لمن يدفع أكثر، والقروش ح تمشي لصالح البطل عامر فضل) .
فارس قال وبحسب صحيفة آخر لحظة، إن المزاد بلغ (180) مليون جنيه وأن أعلى مبلغ تقدمت به الإعلامية رفيدة يس .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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