لجنة الأطباء تعلن استشهاد شاب أصيب في موكب 7 أبريل

التاريخ: 18-مايو-2019
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ، عن استشهاد الشاب بكري أحمد بكري خير الله، ٢٨ سنة، أمس الجمعة متأثراً بجراح أصابته في موكب السابع من أبريل.
وتعرض بكري بحسب صحيفة الجريدة للإصابة بثلاثة أعيرة نارية ، اثنان في البطن والثالثة في العمود الفقري تطلبت تدخلاً جراحياَ، وظل الشهيد من حينها طريح الفراش الأبيض بمستشفى فيوتشر إلى أن أسلم روحه الطاهرة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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