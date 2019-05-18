لجنة الأطباء تعلن استشهاد شاب أصيب في موكب 7 أبريل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية ، عن استشهاد الشاب بكري أحمد بكري خير الله، ٢٨ سنة، أمس الجمعة متأثراً بجراح أصابته في موكب السابع من أبريل.

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وتعرض بكري بحسب صحيفة الجريدة للإصابة بثلاثة أعيرة نارية ، اثنان في البطن والثالثة في العمود الفقري تطلبت تدخلاً جراحياَ، وظل الشهيد من حينها طريح الفراش الأبيض بمستشفى فيوتشر إلى أن أسلم روحه الطاهرة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)