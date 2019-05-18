السلطات تلاحق عبدالرحمن الخضر

علمت مصادر موثوقة أن السلطات تبحث عن والي الخرطوم الأسبق د. عبدالرحمن الخضر، في وقت نما الى علم ذات المصدر أن الخضر أختفى عن الانظار منذ سقوط النظام .

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وأبلغ مصدر صحيفة آخر لحظة، أن إجراءات تم تحريكها في مواجهة الخضر متعلقة ببعض الملفات الخاصة إبان تقلده منصب والي الخرطوم، والتي يتوقع أن يتم معه التحقيق بشأنها عقب إلقاء القبض عليه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)