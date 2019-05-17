ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17 مايو 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- البرهان يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس الجمهوريةاليمنية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم
- الاتحاد الإفريقي يشيد باتفاق العسكري قوى التغيير
- كباشي يقدم تنويراً لسفراءالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا
- كباشي يطلع سفراءالدول الآسيوية والإفريقية على تطورات الأوضاع
- كباشي يقدم تنويرا لرؤساء البعثات الدبلوماسية العربية
- - الشعبي يؤكد عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية
- عمر عبد الماجد ناطقا رسميا باسم الشرطة
- تحالف قوى 2020 يرفض اتفاق المجلس العسكري وقوي الحرية
- تقود ينادي بأخذ رأي الجميع بالحكومة الانتقالية
- البنك الزراعي يتسلم 357 ألف طن قمح
- الدعم السريع يضبط سلع بالميرم
صحيفة أخبار اليوم:
- بيان لإعلان الحرية والتغيير حول تعليق التفاوض من قبل المجلس العسكري.
- المجلس العسكري يقدم تنويراً لسفراء الاتحاد الاوروبي وامريكا وكندا وآسيا وأفريقيا والممثل الأممي .
- بيان توضيحي لجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة حول موقفه من الثورة .
- وفد المقدمة للحركة الشعبية يجتمع مع قوي الاجماع الوطني .
- المؤتمر الشعبي يحتسب شهيداَ بين المعتصمين ويطالب بتكوين لجنة تحقيق في احداث الاثنين
- عودة انتشار قوات الشرطة بشوارع العاصمة وازالة المتاريس.
صحيفة الوطن:
- "الحرية و التغيير": نأسف لتعليق التفاوض ولا نرغب في التصعيد
- مستشار أفريقي للاشراف على عملية الإنتقال السياسي في الخرطوم
- انتشار شرطي لإزالة "المتاريس" في شوارع العاصمة
- البرهان يتلقى برقية تهنئة من نائب الرئيس اليمني
- انخفاض طفيف للتضخم في أبريل
- "الحرية و التغيير": لا نريد التصعيد ويمكننا أن نردد"تسقط ثالث"
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- الشعبي يدعو المجلس العسكري لبسط هيبة الدولة ومعالجة معاش الناس
- الشرطة تنتشر في طرق الخرطوم وتزيل المتاريس
- والي جنوب كردفان يلتقي تجمع المهنيين بالولاية
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- والى البحر الأحمر المكلف يطلع على خطة التأمين الصحى بالولاية ويوجه بتوسيع مظلة التأمين
- البحر الأحمر.. قرار لمراجعة تصاديق مخطط سوق الشاحنات
- إتحاد الأدباء والفنانين بالولاية يعلق نشاطه دعماً للمعتصمين بمختلف أنحاء البلاد
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- والي ولاية النيل الابيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي يتعهد بدعم التعليم من خلال توفير الكتاب المدرسي والاجلاس
- محليه ربك تدشن المرحلة الأولى من صيانة وتأهيل عدد من مدارس الاساس و الكتاب المدرسي للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠م بتكلفة إجمالية بمليار جنيه
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور
- والي غرب دارفور اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود يستمع إلى العاملين بمفوضية العون الإنساني واللقاء يتناول الأداء الإداري وكيغية هيكلة المفوضية
- الإجتماع التنسيقي الإسبوعي المشترك لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية وشركاء منظمات الأمم المتحدة والوطتية ويناقش التقرير الأسبوعي الأمراض الوبائية بالولاية
هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والي الولاية المكلف يفتتح بسوق الفاشر مركز جديد للبيع المخفض ويؤكد اهتمامه بقضية معاش الناس وتخفيض الاسعار في الاسواق .
- والي الولاية المكلف يقف علي الاصول الثابته بمجلس الولاية التشريعي والتي تم حصره بواسطة لجنة حصر ممتلكات المقار والوحدات والواجهات .
- المدير التنفيذي لمحلية الفاشر يلتقي وفد المواصلات الداخلية بمدينة الفاشر ومعسكرات النازحين واللقاء يؤكد ضرورة تخصيص طلمبات لصرف الوقود للمركبات العاملة في مجال المواصلات الداخلية والنقل الوسيط .
- المدير التنفيذي لوحدة كورما الادارية يؤكد أهمية تغير السلوك والمفاهيم الخاطئة الممارسة ضد المراة
شبكة الشروق نت
- تعيين ناطق رسمي جديد للشرطة
- الشرطة تنتشر في طرق الخرطوم وتزيل المتاريس
- قوى الحرية والتغيير تزيل متاريس الطرق الرئيسة
- البرهان يتلقى برقية تهنئة من نائب الرئيس اليمني
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
- المدير التنفيذي لمحلية بابنوسة يخاطب فعاليات الورشة التدريبية حول الخدمات المجتمعية للاطفال
- المدير التنفيذي لمحلية ابيي يشيد بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف في دعم الخدمات الصحية بالمحلية
- المهندسون الزراعيون والمعلمون والعاملون بوزارة التربية والتوجيه يسيرون موكباً من ميدان الحرية بالفولة الى ساحة الاعتصام أمام امانة الحكومة نصرة ودعما للثوار
شبكة ولاية نهر النيل الإلكترونية
- اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين يتسلم السبت القادم مهام تكليفه واليا لولاية نهر النيل ويعقد عدد من الاجتماعات المهمة
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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