ابرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17 مايو 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- البرهان يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس الجمهوريةاليمنية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

- الاتحاد الإفريقي يشيد باتفاق العسكري قوى التغيير

- كباشي يقدم تنويراً لسفراءالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وكندا

- كباشي يطلع سفراءالدول الآسيوية والإفريقية على تطورات الأوضاع

- كباشي يقدم تنويرا لرؤساء البعثات الدبلوماسية العربية

- - الشعبي يؤكد عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية

- عمر عبد الماجد ناطقا رسميا باسم الشرطة

- تحالف قوى 2020 يرفض اتفاق المجلس العسكري وقوي الحرية

- تقود ينادي بأخذ رأي الجميع بالحكومة الانتقالية

- البنك الزراعي يتسلم 357 ألف طن قمح

- الدعم السريع يضبط سلع بالميرم

صحيفة أخبار اليوم:

- بيان لإعلان الحرية والتغيير حول تعليق التفاوض من قبل المجلس العسكري.

- المجلس العسكري يقدم تنويراً لسفراء الاتحاد الاوروبي وامريكا وكندا وآسيا وأفريقيا والممثل الأممي .

- بيان توضيحي لجبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة حول موقفه من الثورة .

- وفد المقدمة للحركة الشعبية يجتمع مع قوي الاجماع الوطني .

- المؤتمر الشعبي يحتسب شهيداَ بين المعتصمين ويطالب بتكوين لجنة تحقيق في احداث الاثنين

- عودة انتشار قوات الشرطة بشوارع العاصمة وازالة المتاريس.

صحيفة الوطن:

- "الحرية و التغيير": نأسف لتعليق التفاوض ولا نرغب في التصعيد

- مستشار أفريقي للاشراف على عملية الإنتقال السياسي في الخرطوم

- انتشار شرطي لإزالة "المتاريس" في شوارع العاصمة

- البرهان يتلقى برقية تهنئة من نائب الرئيس اليمني

- انخفاض طفيف للتضخم في أبريل

- "الحرية و التغيير": لا نريد التصعيد ويمكننا أن نردد"تسقط ثالث"

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- الشعبي يدعو المجلس العسكري لبسط هيبة الدولة ومعالجة معاش الناس

- الشرطة تنتشر في طرق الخرطوم وتزيل المتاريس

- والي جنوب كردفان يلتقي تجمع المهنيين بالولاية

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- والى البحر الأحمر المكلف يطلع على خطة التأمين الصحى بالولاية ويوجه بتوسيع مظلة التأمين

- البحر الأحمر.. قرار لمراجعة تصاديق مخطط سوق الشاحنات

- إتحاد الأدباء والفنانين بالولاية يعلق نشاطه دعماً للمعتصمين بمختلف أنحاء البلاد

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

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- والي ولاية النيل الابيض المكلف اللواء ركن حيدر علي الطريفي يتعهد بدعم التعليم من خلال توفير الكتاب المدرسي والاجلاس

- محليه ربك تدشن المرحلة الأولى من صيانة وتأهيل عدد من مدارس الاساس و الكتاب المدرسي للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠م بتكلفة إجمالية بمليار جنيه

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب دارفور

- والي غرب دارفور اللواء ركن عبدالخالق بدوي محمود يستمع إلى العاملين بمفوضية العون الإنساني واللقاء يتناول الأداء الإداري وكيغية هيكلة المفوضية

- الإجتماع التنسيقي الإسبوعي المشترك لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية وشركاء منظمات الأمم المتحدة والوطتية ويناقش التقرير الأسبوعي الأمراض الوبائية بالولاية

هيئة اذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والي الولاية المكلف يفتتح بسوق الفاشر مركز جديد للبيع المخفض ويؤكد اهتمامه بقضية معاش الناس وتخفيض الاسعار في الاسواق .

- والي الولاية المكلف يقف علي الاصول الثابته بمجلس الولاية التشريعي والتي تم حصره بواسطة لجنة حصر ممتلكات المقار والوحدات والواجهات .

- المدير التنفيذي لمحلية الفاشر يلتقي وفد المواصلات الداخلية بمدينة الفاشر ومعسكرات النازحين واللقاء يؤكد ضرورة تخصيص طلمبات لصرف الوقود للمركبات العاملة في مجال المواصلات الداخلية والنقل الوسيط .

- المدير التنفيذي لوحدة كورما الادارية يؤكد أهمية تغير السلوك والمفاهيم الخاطئة الممارسة ضد المراة

شبكة الشروق نت

- تعيين ناطق رسمي جديد للشرطة

- الشرطة تنتشر في طرق الخرطوم وتزيل المتاريس

- قوى الحرية والتغيير تزيل متاريس الطرق الرئيسة

- البرهان يتلقى برقية تهنئة من نائب الرئيس اليمني

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

- المدير التنفيذي لمحلية بابنوسة يخاطب فعاليات الورشة التدريبية حول الخدمات المجتمعية للاطفال

- المدير التنفيذي لمحلية ابيي يشيد بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف في دعم الخدمات الصحية بالمحلية

- المهندسون الزراعيون والمعلمون والعاملون بوزارة التربية والتوجيه يسيرون موكباً من ميدان الحرية بالفولة الى ساحة الاعتصام أمام امانة الحكومة نصرة ودعما للثوار

شبكة ولاية نهر النيل الإلكترونية

- اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين يتسلم السبت القادم مهام تكليفه واليا لولاية نهر النيل ويعقد عدد من الاجتماعات المهمة