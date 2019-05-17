جبريل إبراهيم يكشف عن معلومات خطيرة بشأن التغيير في السودان

أزاح رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الستار عن معلومات خطيرة بشأن التغيير في السودان.

واتهم جبريل في تسجيل مسرب الإمارات والسعودية ومصر، بالتدخل في الشأن السوداني لتمرير مشروع يمكنهم من إبقاء السودان تحت الطوق الإماراتي السعودي المصري.

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وأوضح جبريل حسب صحيفة الإنتباهة، أن المشروع الذي تدعمه تلك الدول يستهدف إبقاء القوات السودانية في اليمن لأكثر وقت ممكن، وأشار إلى أن المشروع يعارض قيام أي شكل من أشكال الديمقراطية في السودان.

وزاد: (يريدون استمرار المجلس العسكري وعدم دخول أي عنصر مدني في المجلس السيادي). وأفصح إبراهيم عن تلقي أفراد وجماعات وأحزاب أموالاً طائلة من الدولارات من الخليج وأوروبا وأمريكا لدعم أجندة تلك الدول، وحذر من محاولات إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي بالبلاد، كاشفاً عن سلاح وأموال كبيرة يمتلكها الإسلاميون تمكنهم من إشعال حرب بلا هوادة في البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)