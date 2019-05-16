كشفت تقارير صحفية عن تبرع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس بـ 1.5 مليون يورو لإطعام الفلسطينيين في رمضان. يُعرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنه أحد أكثر الأشخاص تقديما لأعمال إنسانية في العالم. وتبرع رونالدو بمبلغ 1.5 مليون يورو لإطعام الأفراد الصائمين في دولة فلسطين. وفاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس منذ عدة أيام بعد تصدر الفريق الدوري وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يتبرع بـ 1.5 مليون يورو لإطعام الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.