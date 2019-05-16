عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 16 مايو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: السوداني البرهان: وقف التفاوض مع قوى الحرية لـ”72″ “العسكري” يقرر إزالة المتاريس خارج منطقة الاعتصام وفتح خط السكة حديد حميدتي: أحداث الاعتصام تقف وراءها دول لجنة الأطباء:” إصابة”14″ أثناء محاولة لفك المتاريس انخفاص أسعار الدولار بالسوق الموازي الكشف عن قائمة بأسماء رموز النظام المخلوع بسجن كوبر الانتباهة “14” جريحًا في اعتداء ثان على المتاريس إلغاء اجتماع الحرية والتغيير و”الانتقالي”..حميدتي: نحن لا نخون” إبراهيم مادبو: قوات “الدعم السريع” لم تطلق الرصاص على المعتصمين قوى الحرية والتغيير تناشد الثوار الالتزام بمنطقة الاعتصام المحددة منذ “6” أبريل آخر لحظة تعليق التفاوض وإصابات حرجة وسط المعتصمين احتجاز طائرة أجنبية في قضية مخدرات حميدتي:” نحن لا نخون ولا نطعن من الضهر” الهلال يقنع أمبومبو بالاستمرار عضو وفد التفاوض: لن نقبل برئيس مجلس سيادة” عسكري” الأرصاد تتوقع ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة سلفاكير يحذّر من أية محاولات عنيفة للاستيلاء على السلطة Advertisements الصيحة “الصيحة” تكشف تفاصيل هروب”العباس” من الألف إلى الياء تورّط قيادي كبير بالوطني في فساد بـ”مليار” جنيه ببنك الثروة تعليق التفاوض بين المجلس العسكري والتغيير لـ”72″ ساعة بيع مسلخ لرجل أعمال شهير بمليون دولار”لم تدخل خزينة بنك الثروة” بالأسماء..نشر معتقلي رموز النظام السابق بـ”كوبر” الجريدة إضراب وكلاء النيابة لعدم تسليم رموز النظام المخلوع للقضاء إرجاء التفاوض بين العسكري وقوى وإزالة المتاريس خارج حدود 6 أبريل لجنة الأطباء: إصابة”14″ شخصًا منها”7″ بالرصاص الحي في أحداث الأربعاء حميدتي ينفي إطلاق قواته النار على المعتصمين ويحذّر من الإشاعات التيار “التيار” تكشف عن حساب بنكي غامض حوّل”46″ تريليون جنيه لشخصيات نافذة المجلس العسكري يعلق التفاوض مع “الحرية والتغيير” لمدة “72” البرهان: عناصر مسلّحة استخدمت السلاح ضد القوات النظامية جدل حول المتاريس وإصابات جديدة بين المعتصمين عرمان: حكم الإعدام ضدي سياسي ولن يعطل عودتي للخرطوم الحزب الاتحادي الأصل ينتقد حصر التفاوض بين قوى التغيير والمجلس العسكري مشاورات لـ”الشعبية” مع قيادات المهنيين والأحزاب بالخرطوم إعلان الهيكل الوظيفي لهيئة الموانئ البحرية

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الخميس 16 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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