التاريخ: 15-مايو-2019 فى : أخبار 1078 مشاهدة ﻁﺎﻟﺐ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍً ﺇﺳﻼﻣﻴﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﻨﺒﻄﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ. Advertisements ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻓﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ حسب صحيفة الجريدة ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺃﺭﺳﻞ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ، ﻣﻊ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ 11 ﺷﺨﺼﺎً، ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻴﻨﺖ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻧﺒﻬﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﻢﱢ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﻮﺑﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻉ ﷲ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ما أورث الناس ضنك العيش بسبب ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻄﻮﺍﻏﻴﺖ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔ ﻭﺳﻜﻮﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﺧﻠﻌﻬﻢ. ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﺑﻮ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﻴﺲ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﺑﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻪ من باب ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ ﻛﺄﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حزب التحرير يطالب المجلس العسكري بتسليمه السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.