الناطق الرسمي بإسم الجيش الشهير اللواء “الصوارمي” يُفاجىء مغردي تويتر بمعلومات شخصية عنه بعد إحالته للتقاعد

فاجأ الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السابق اللواء ركن ” الصوارمي خالد سعد” مغردي تويتر، بكشفه عن معلومات شخصية عنه بمثابة إبراء ذمة له، توحي إلى تظلمه باحالته للتقاعد دون مبرر، ضمن مجموعة قادة عسكريين محسوبين للاسلاميين يوم الاثنين، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

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وغرد “الصوارمي”: ‏بحمد الله تمت إحالتي للمعاش، ليس لي إنتماء حزبي أو طائفي ، ليس لي منزل ، أسكن قشلاق الجيش، ولكن يمكنني أن أستأجر لفترة محدودة حسب ميزانيتي، لا أمتلك عقارا سكنيا أو تجاريا سوى شقة صغيرة فيها نزاع، أفكر في الهجرة، فمن كان له علي دين فاليطالب به.

وينحدر “الصوارمي” من مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، تخرج من جامعة القرآن الكريم تخصص دراسات إسلامية، وحصل على الدكتوارة في الدراسات الإسلامية، ونال دورات في الاعلام والحرب النفسية.

وهو أديب وشاعر له عدة مؤلفات، ذاع صيته إبان إشتداد اشتعال الحرب مع الجنوب في عهد حكومة الإنقاذ، وعرف بإطلالته الدائمة حينها على وسائل الإعلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)