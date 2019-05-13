بالفيديو : أفراح عصام تضع زوجها السابق في خانة الكلمة الشاذة وطلبات الزواج المتعددة تسعدها

أختارت الفنانة أفراح عصام اسم زوجها السابق الموسيقار أحمد المك باعتباره الكلمة الشاذة وسط أسماء الموسيقيين العازف اسماعيل عبد الجبار والعواد عوض أحمودي وذلك في برنامج الصندوق وأوضحت أفراح بأن المك يعتبر الأفضل في حياتها كانسان تربطه بها علاقة إنسانية مؤكدة بأنه وقف معها في مواقف كثيرة خاصة في بداية حياتها الفنية بينما العازفان عبد الجبار و أحمودي كانت وقفتهم معها كموسيقيين.

وذكرت أفراح بأن طلبات الزواج الكثيرة التي تصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسعدها ولا تزعجها ، موضحة بأن شأنها شأن النساء عموماً حيث يسعدهن الاهتمام قائلة:(دايماً المرة تحب أن تكون لافتة 24 ساعة)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)