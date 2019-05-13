مقتل وإصابة 48 شخصاً بعد تجدد اشتباكات قبلية في القضارف …

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اندلعت الاشتباكات الإثنية مجدداً لليوم الثاني في ولاية القضارف الشيء الذي أدى لمصرع 11 مواطناً وإصابة 37 آخرين ،بينما اعتلقت السلطات 25 من المتورطين في تأجيج الصراع، في ذات الأثناء التي فرت فيها مئات الاسر إلى خارج المدينة تخوفاً من امتداد الاشتباكات، بالمقابل وصل وفدان للوساطة بين أطراف النزع،أحدهما برئاسة مساعد الرئيس السابق موسى محمد احمد، والثاني برئاسة ضابط رفيع في الجيش اللواء جوي عبدالخير. واتهم والي القضارف محيي أحمد الهادي جهات لم يسمها بالسعي لنسف استقرار الولاية وإثارة الفتنة بين المكونات. وأوضح الهادي أن الخلاف الذي وقع بين قبيلتين من مكونات الولاية، كان بين امرأة وسقاء (صاحب عربة كارو مياه) وتحول لاشتباك بالأيدي ثم استعان كل منهم بقبيلته لتتطور الأحداث الى اشتباكات بالأسلحة البيضاء عبر مجموعات منظمة بين الطرفين. وأعلن عن نشر تعزيزات عسكرية بعد تدخل قوات من الدعم السريع للفصل بين الطرفين وتكوين لجنة أهلية من الإدارات ونظار وأعيان البلد للتوقيع على صلح وهدنة بين الطرفين.