تغييرات واسعة في جهاز الشرطة وإحالة عدد من القادة والضباط للمعاش

تم إجراء تغييرات واسعة داخل الشرطة السودانية، شملت اقالة مدير عام الشرطة ونائبه، وإحالة نحو 40 رتبة من فريق ولواء وعميد للمعاش، وتعيين اللواء عادل بشاير قائد الاحتياطي المركزي مديراً عاماً للشرطة واللواء الطريفي إدريس نائبا له بعد ترقيتهما إلى فريق، بحسب مانقل محرر أخبار الخليج 365.
كما تم دمج الشرطة الأمنية والاحتياطي المركزي تحت مسمي الأمن الداخلي، ودمج الشرطة الشعبية و دائرة القوة الخاصة بالشرطة الأمنية الي قيادة قوات الاحتياطي المركزي، وتم دمج دائرة الإرهاب والتجسس بالشرطة الأمنية الي المباحث المركزية.
وتخرج الفريق أول شرطة عادل محمد احمد بشائر، المدير العام الجديد، من كلية القانون جامعة النيلين،
حصل على الدبلوم العالي والماجستير في العلوم السياسية، من جامعة الزعيم الازهري،
وعمل في عدة مواقع بالشرطة أبرزها ولاية الجزيرة
الجوازات، ولاية شمال كردفان، شرق الاستوائية، ويعد المدير المؤسس لادارة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم ٢٠٠٦ الي ٢٠١٢، ومدير دائرة التخطيط والتقانة بشرطة ولاية الخرطوم، ومديرا لشرطة ولاية وسط دارفور، ومديرا للأدارة العامة للنقل والصيانة، كمت عمل قائدا لقوات الاحتياطي المركزي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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