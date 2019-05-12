التاريخ: 12-مايو-2019
7 مشاهدة
اتهم والي القضارف المكلف اللواء الركن محي الدين أحمد الهادي، جهات لم يسمها قال إنها ضالعة في الأحداث الدامية التي وقعت بين قليتي النوبة والبني عامر بمدينة القضارف وراح ضحيتها سبعة أفراد من الطرفين.
وقال محي الدين خلال مؤتمر صحفي، بحسب شبكةالشروق – إن الوضع تحت السيطرة على الرغم من وجود بعض المناوشات من المتفلتين من الجانبين.
ودعا والي القضارف الحكماء من الطرفين ورجالات الإدارة الأهلية إلى لعب دور إيجابي في تهدئة النفوس وجبر الخواطر، وشدد على أن الوضع تحت سيطرة القوات الأمنية، مشيراً إلى مباشرة الجهات الشرطية والعدلية إجراءات فتح بلاغات ضد المتهمين بإثارة الفتنة من الطرفين.
من جهته، قال قائد ثاني الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف العميد الركن أنور فضل الله، إن القوات الأمنية قد انتشرت في شكل حزام عازل بين الطرفين بعد وصول تعزيزات إضافية، نافياً ما يشاع عن غياب أمني، موضحاً أن الأجهزة الأمنية وضعت العديد من التدابير التي تجعل الحياة بمدينة القضارف تعود لوضعها الطبيعي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والي القضارف يتهم جهات لم يسمها بضلوعها في الأحداث الدامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.