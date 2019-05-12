مصرع واصابة ثمانية اشخاص في اشتباكات طاحنة بين قبيلتين بالقضارف…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت مدينة القضارف أحداث مؤسفة وإشتباكات دامية بين مجموعتين بأحياء سوق “القش” بالموردة، و دار النعيم ظهر يوم “السبت” وأسفرت الإشتباكات عن مصرع إمرأة و إصابة سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفي حوادث القضارف.

وقال شهودعيان إن الإشتبكات وقعت ظهر يوم “السبت” بين مجموعتين قبليتين من حي “القش” بالموردة وأخرى من حي “دار النعيم” وأوضح أن الاشتباكات شهدت حرق عدد من “الدكاكين والمنازل” وتصاعد ألسنة وسماع أصوات أعيرة النارية.

و عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعا طارئاً برئاسة الوالي المكلف اللواء محي الدين احمد الهادي اليوم، ووجه بضرورة تعزيز وجود الأجهزة الأمنية بالمنطقة و الفصل بين الجانبين.

وترابط القوات بمنطقة الأحداث منعاً لاية تفلتات وتم فتح بلاغات في مواجهة كل معتدي من الطرفين لتأكيد سيادة حكم القانون و المحافظة علي السلم الاجتماعي بالولاية.

و في السياق عقدت لجنة أمن الولاية اجتماعاً مع قيادات الجانبين وبدورهم أكدوا علي أهمية بسط الأمن و تحقيق التعايش السلمي و دعا الوالي القيادات بضرورة تنوير القواعد لضبط النفس.

إلى ذلك تفقد والى القضارف الجرحى بمستشفي القضارف، ووجه بتوفير العناية للمصابين وترحم الوالى على الفقيدة في الأحداث المؤسفة، وأكدت اللجنة أن الأوضاع حالياً تحت السيطرة تماماً من قبل الأجهزة الأمنية بالولاية بعد الفصل بين الجانبين.