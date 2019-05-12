أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2019م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة * إبراهيم الشيخ: موقف حميدتي من عصم دماء الثوار لا يمكن تجاوزه * أردول للصيحة: لن نقف ضد الإسلاميين الذين يقفون مع الحقوق والديمقراطية والمحاسبة * الحرية والتغيير: نرغب في الوصول لاتفاق مع العسكري بعيداً عن التراشق الإعلامي صحيفة الجريدة * الأمة القومي: اليومان القادمان يحملان أنباء سارة للسودانيين * الحركة الشعبية: الأمن منعنا عقد مؤتمر صحفي بالمطار وقررنا العمل من الداخل * مقتل إمراءة وإصابات متعددة بنزاع قبلي في القضارف صحيفة السوداني Advertisements * أسرة البشير تكل 4 محامين للدفاع عنه * نشر دوريات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع بالخرطوم * مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 في اشتباكات قبلية بالقضارف صحيفة آخر لحظة * اجتماع مفصلي بين العسكري والتغيير * إجراءات صارمة لتوزيع الوقود * رسمياً .. تعليق الدوري الممتاز صحيفة الإنتباهة * الإنتباهة تكشف تفاصيل هيكلة الحرية والتغير * النائب العام المقال يشطب بلاغ فساد قبل المحاكمة * وحدات عسكرية لتأمين العاصمة … تجاوزات بيئية خطيرة بالنيل الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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