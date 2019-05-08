بالصورة.. برنس الكرة السودانية هيثم مصطفي يتعرض للضرب والاعتداء من قبل قوة عسكرية داخل ساحة الاعتصام والكشف الطبي يوكد إصابته

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تعرض قائد المنتخب السابق وقائد الهلال الأسبق ولاعب المريخ والأهلي شندي هيثم مصطفى للضرب والإعتداء من قبل قوة عسكرية مكونة من سبعة أشخاص حسب شهود عيان فجر اليوم الأربعاء قرب مركز التدريب المهني شمال ساحة الإعتصام أمام القيادة العامة .

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وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكد الصحفي حسام حيدر أن أحد الشهود ذكر في مقطع فيديو متداول ان هيثم مصطفى تعرض لضرب بِعقب البنادق .

وحسب الكشف الطبي فقد تعرض اللاعب الملقب بالبرنس لرضوخ في أضلاعه ونشر كابتن السودان السابق على صفحته الرسمية عبر فيسبوك مؤكدا ً واقعة الإعتداء وذكر ” قد لا يعلمون أن الشارع بات صاحياً لكل أساليب القمع وتكميم الأفواه ” .

وكان هيثم مصطفى قد شارك في العديد من المظاهرات السلمية ضد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وحزبه المؤتمر الوطني خلال الأشهر الماضية وكان أحد المتواجدين في الساعات الأولى لوصول المعتصمين السلميين لقيادة قوات الشعب المسلحة في 6 أبريل الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)