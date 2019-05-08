الكوميدي فضيل ينفى انتمائه ل(الكيزان) ويعدد علاماتهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى الممثل الكوميدي عبد الله عبد السلام المشهور بشخصية فضيل في الدراما السودانية – نفى انتمائه لجماعة الكيزان موضحاً بأنها تهمة جاءته من خلال إحدى البرامج الكوميدية التي تبث عبر اليوتيوب . وأوضح عبد السلام بأنه لا يحمل علامات هذه المجموعة التي عددها خلال استضافته عبر برنامج عشرة ونسة على قناة مصطفى البرنس على يوتيوب حيث قال:(الكيزان عندهم علامات الترطيبة النعومة العربية البرادو أدوني علامة واحدة أنا حايم برجلي).

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