التاريخ: 06-مايو-2019 فى : أخبار 151 مشاهدة تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * نيابة مكافحة الفساد تستجوب البشير * إعفاء رئيس القضاء وتعيين عباس علي بابكر بديلاً له صحيفة السوداني * تعديل الاتهام إلى القتل العمد في بالغات شهداء الثورة والنيابة تستجوب البشير * العسكري يبدي استعداده لتصوير الإعلام لرموز النظام السابق بالسجون * الحرية والتغيير تعلن تمسكها بمواقفها المعلنة وتعتذر للشعب السوداني Advertisements صحيفة الصيحة * ياسر بشير يحقق مع البشير صحيفة الإنتباهة * استجواب البشير والسماح للصحافيين بزيارته * المهدي يقدم إعلاناً دستورياً جديداً .. مناوي وعرمان بالقاهرة صحيفة التيار * نيابة مكافحة الفساد تستجوب الرئيس المخلوع * بلاغات قنص المتظاهرين تحت طائلة القتل العمد * فساد يقدر بـ(60) مليار جنيه في التأمين الصحي * تجمع المهنيين يرفض مقترح الوساطة والعسكري يرد اليوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.