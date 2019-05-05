مجمع الفقه : الاثنين 6 مايو أول أيام رمضان

التاريخ: 05-مايو-2019
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أعلن مجمع الفقه الإسلامي مساء اليوم الأحد أن يوم غد الاثنين السادس من مايو 2019 ، هو أول أيام شهر رمضان المعظم للعام 1440هجرية.
وقال نائب رئيس مجمع الفقه البروفيسور عبد الله الزبير إن فريق تحري رؤية الهلال التابع للمجمع قد رأى خمسة أفراد منهم هلال رمضان بالعين المجردة بغرب أم درمان، كما ثبتت رؤيته في ثلاث دول عربية .
وقال الزبير بحسب وكالة السودان للأنباء – إن المجمع ينتهز هذه الفرصة الكريمة لحث المسلمين على استكمال مقاصد الصوم إنابة وتوبة وإحياء لقيم التكافل والتراحم وإشاعة الأخوة في المجتمع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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